يخوض منتخب مصر الأولمبي، اليوم الثلاثاء، أول اختباراته الودية تحت قيادة جهازه الفني الجديد بقيادة حمادة صدقي، عندما يواجه نظيره الياباني في السادسة مساءً على استاد بتروسبورت، في مباراة تمثل بداية مرحلة جديدة للمنتخب ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة.

وخاض المنتخب مرانه الختامي اليوم على ملعب بتروسبورت، وسط أجواء اتسمت بالجدية والحماس والتركيز، في ظل رغبة اللاعبين في تقديم مستويات مميزة وإثبات قدراتهم أمام الجهاز الفني من أجل حجز مكان في قائمة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة باعتبارها الظهور الأول للجهاز الفني الجديد، الذي يسعى لاستغلال اللقاء في تقييم مستوى اللاعبين والوقوف على مدى جاهزيتهم، إلى جانب تجربة بعض العناصر والخطط الفنية، قبل استكمال برنامج الإعداد للمنافسات القادمة.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، إلى جانب حمادة صدقي، كلًا من عادل مصطفى مدربًا عامًا، ومحمد عز مدربًا مساعدًا، والدكتور كمال عبدالواحد مخططًا للأحمال، فيما يتولى عصام الحضري مسؤولية تدريب حراس المرمى.

وتأتي المباراة ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، حيث يتطلع الجهاز الفني إلى بناء فريق قادر على المنافسة بقوة وحجز بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.