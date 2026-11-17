عقدت شعبة النقل والخدمات اللوجستية اجتماعا موسعا مع وفد من إحدى الشركات الصينية الحكومية، بمقر فرع الشعبة بالقاهرة؛ لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك مع الشركات المصرية الأعضاء، في مجالات تصميم وإنشاء الموانئ، وصناعة وبناء السفن، وتصنيع الحاويات، وإنشاء وتطوير المناطق اللوجستية، وفق بيان من الشعبة اليوم.

وترأس الجانب المصري عصام الشاذلي، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، بحضور الدكتور طارق أبو النور، عضو مجلس الإدارة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة الشحن الجوي، وعمرو شوقي، رئيس لجنة الشحن البحري، ومحمد خطاب، وعبداللطيف عبدالمنعم، عضو الجمعية العمومية.

وضم الوفد الصيني كانج سبيي، وتشانغ تشونجوانج، وهو تشانجيا، وشو فايينج، ووانج وي، ولي لين.

واستهل الشاذلي الاجتماع بالترحيب بالوفد الصيني، واستعراض طبيعة عمل الشعبة ومجالات نشاطها، موضحا أن الشركات الأعضاء لديها شراكات وتعاون قائم مع عدد من المؤسسات العاملة في مختلف أنشطة النقل والخدمات اللوجستية.

من جانبهم، أشار أعضاء الوفد الصيني إلى زيارتهم مدينة تيدا الصناعية واللوجستية في مصر، واطلاعهم على الأنشطة القائمة بها، مؤكدين وجود تشابه بين طبيعة عمل المدينة وأنشطة شركتهم في الصين، في ضوء وجود شركات وكوادر صينية تعمل داخل المنطقة.

وأبدى الوفد تطلعه إلى تنظيم زيارات للشركات الأعضاء بالشعبة إلى مقر الشركة في الصين، للتعرف على إمكاناتها وأنشطتها، وفتح قنوات للتواصل مع شركات الشحن العاملة بالسوق الصينية، إلى جانب الاستفادة من خبرات الشركة في نظم المعلومات والحسابات.

وخلال الاجتماع، استعرض عبداللطيف عبدالمنعم احتياجات الشركات المصرية العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى احتياج بعض شركات النقل النهري إلى وحدات مجهزة لنقل الحاويات، إلى جانب احتياجات شركات النقل بالسكك الحديدية من معدات ووسائل متخصصة لتطوير نشاط نقل الحاويات.

كما تناولت المناقشات احتياجات الشركات من معدات المناولة والتداول، وفي مقدمتها الأوناش والمعدات المستخدمة في عمليات تحميل وتفريغ ونقل الحاويات والبضائع.

وأبدى ممثلو الشركة الصينية اهتمامهم بهذه الاحتياجات، مؤكدين إمكانية توفير المعدات المطلوبة من خلال مصانع الشركة وإمكاناتها ومصادرها في الصين، بما يتيح بحث فرص التعاون مع الشركات المصرية الراغبة في تطوير قدراتها التشغيلية.

وتطرق عصام الشاذلي إلى إمكانية الاستفادة من خبرات الشركة الصينية في تطوير أسطول النقل البري، والمساهمة في إنشاء وتطوير المناطق اللوجستية داخل مصر، بما يدعم كفاءة منظومة النقل والخدمات المرتبطة بها.

وفي ختام الاجتماع، أعلن الوفد الصيني عزمه إعداد ملف متكامل يتضمن عرضا تفصيليا لخدمات الشركة وأنشطتها وإمكاناتها، وإرساله إلى الشعبة عبر البريد الإلكتروني، لدراسته وتحديد مجالات التعاون الممكنة وفقا لاحتياجات الشركات الأعضاء.

ويأتي اللقاء في إطار بحث فرص بناء شراكات بين الشركات المصرية والصينية في قطاعات النقل البحري والبري والنهري والسككي، وتطوير البنية التحتية والمعدات والخدمات اللوجستية، بما يفتح المجال أمام تعاون مشترك خلال المرحلة المقبلة.