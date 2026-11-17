التعليم: تطهير 10 مدارس بالقاهرة بعد شكاوى من ظهور حشرة البق.. واتخاذ الإجراءات الوقائية

اللواء محمد إبراهيم عن فض اعتصام رابعة: لو استمر كانت مصر هتنتهي

اللواء محمد إبراهيم: قوى خارجية أوهمت الإخوان في 2013 بالتعامل مع حكومتين في مصر حال حافظت الجماعة على اعتصام رابعة