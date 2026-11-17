كثفت وزارة الشباب والرياضة استعداداتها لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية الرابعة عشرة «القاهرة 2027»، بعقد اجتماع موسع لمراجعة التحضيرات الجارية للبطولة، والوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والتنظيمية، بمشاركة ممثلي الهيئات الرياضية الأفريقية والمندوبين الفنيين لـ24 اتحادًا رياضيًا.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص الوزارة، برئاسة جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، على تنظيم نسخة استثنائية من الألعاب الأفريقية، تليق بمكانة مصر وريادتها الرياضية داخل القارة، وتعكس قدرتها على استضافة كبرى الأحداث الرياضية.

وشهد الاجتماع مشاركة اللجنة المحلية المنظمة للدورة (COJA 2027)، واللجنة الفنية للألعاب الأفريقية (TCAG)، ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية (ANOCA)، واتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية (AASC)، إلى جانب المندوبين الفنيين الممثلين لـ24 اتحادًا رياضيًا أفريقيًا.

وحضر الاجتماع المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية للشؤون الفنية والرياضية، وموسى أبو طالب، مدير دورة الألعاب الأفريقية القاهرة 2027، والدكتور أحمد أبو القاسم هاشم، رئيس اللجنة الأولمبية السودانية والأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا»، وسيد أحمد سلمي، رئيس اللجنة الفنية للألعاب الأفريقية، واللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية «الأوكسا»، والدكتور ديسيوس شيباندي، رئيس المجلس الرياضي بالاتحاد الأفريقي.

كما حضر الاجتماع الدكتور محمد الكردي، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، واللواء حازم حسني، رئيس اتحاد الرماية، والدكتور إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، ومحمد مطيع، رئيس اتحاد الجودو، واللواء محمد محمود، نائب رئيس اتحاد المصارعة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية تقديم لينا كيسي عرضًا حول اللوائح المنظمة للألعاب الأفريقية، فيما استعرض موسى أبو طالب آخر الإجراءات المتعلقة بمتابعة وتنفيذ الأعمال الخاصة باستضافة مصر للبطولة، وقدم عرضًا للخطة الرئيسية للتنفيذ، شمل الجداول الزمنية والأنشطة المرتبطة بالدورة، ومواصفات المنشآت الرياضية ومدى جاهزيتها، وخطط الطوارئ، والحكام والمعدات، وإدارة المنافسات.

وناقش الاجتماع مستوى الجاهزية الفنية للدورة، والأطر والأنظمة المنظمة للألعاب، وآليات اعتماد المنافسات والتنسيق الفني بين الجهات المعنية.

كما استعرضت الاتحادات الرياضية خططها الفنية الخاصة بكل لعبة، والتي تضمنت القوانين ومواعيد المنافسات ونظم إقامتها وفترات التأهل والحصص المخصصة، إلى جانب متطلبات الحكام والأدوات ومعايير المنشآت الرياضية والتدريب.