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- سويلم: تطوير منظومة التشغيل والمراقبة وتزويد السد بأحدث الأجهزة العالمية

- رصد المناسيب والتصرفات المارة على مدار الساعة لضمان تلبية الاحتياجات المائية

وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بمواصلة المتابعة الدورية وأعمال الصيانة لمنشآت السد العالي وخزان أسوان كافة، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية العالمية ضمن مهام الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده سويلم لمتابعة تشغيل السد العالي، وتطوير منظومة المراقبة، وأعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان وبواباته؛ للحفاظ على سلامته الإنشائية وتشغيله الآمن وقيمته التاريخية.

- حصن الأمان المائي

وأشار وزير الري إلى أن السد العالي يمثل حجر الزاوية في إدارة الموارد المائية وحصن الأمان المائي لمصر؛ إذ حماها على مدار عقود من الفيضانات وسنوات الجفاف، ومكّنها من الصمود أمام التحديات المائية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد سويلم حرصه على رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة؛ لضمان التشغيل الأمثل للسد وإطلاق التصرفات المطلوبة طبقًا للاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا.

- تحديث آليات الرصد

وأوضح الوزير أن أعمال التطوير تأتي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وتشمل تحديث آليات الرصد والمتابعة، وتزويد السد العالي بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية العالمية، وتأمين المنظومة والبيانات التي تُجمع من خلالها.

- استدامة جاهزية المنشآت

كما طالب سويلم باستمرار أعمال الصيانة لعناصر المنظومة كافة، وما يتبعها من ورش معدات ومعامل مركزية ومخازن، مع وضع برامج الصيانة الدورية ومتابعة تنفيذها، والتأكد من جاهزية المنشآت والمعدات كافة؛ لضمان الحفاظ على كفاءة هذه المنشآت الحيوية واستدامة أدائها.

- تأهيل قيادات الهيئة

وشدد سويلم على ارتباط نجاح التطوير بالاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بهيئة السد العالي وخزان أسوان ورفع كفاءتهم، وتأهيل قيادات الجيل الثاني بالهيئة عبر برامج تدريبية متخصصة.

وأضاف أن التأهيل يتضمن إتاحة الفرصة لتلك القيادات للعمل جنبًا إلى جنب مع القيادات الحالية والاستفادة من خبراتها المتراكمة؛ بما يضمن تواصل الأجيال وإعداد كوادر قادرة على إدارة السد وتشغيله مستقبلًا.