التقى وزير خارجية عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، بنظيره الإيراني عباس عراقجي، وذلك صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الخارجية العمانية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية العمانية، تناول اللقاء تطورات المشهد الإقليمي والتحديات المرتبطة بالمرحلة الراهنة، والخيارات الدبلوماسية المتاحة لاحتواء التوترات، وإعادة تنشيط مسارات الحوار والتفاوض، بما يتيح توسيع مساحات التفاهم بين الأطراف المعنية، ويحول دون اتساع نطاق الأزمة وتداعياتها.

كما بحث الوزيران أهمية صون أمن الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة الملاحة والتجارة الدولية، وضرورة الإبقاء على قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي مفتوحة، بما يساعد على بناء الثقة وتوفير أرضية مناسبة لمعالجة القضايا العالقة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي المسئول، وتبني مقاربات تقوم على الحوار والمصالح المشتركة واحترام سيادة الدول، وصولا إلى حلول متوازنة ومستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها.

وتزايدت الهجمات على الناقلات في المضيق مع استمرار طهران في تعطيل حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي، في حين تواصل واشنطن فرض حصار بحري على إيران ردا على ذلك.

ولا يزال مضيق هرمز، وهو ممر بحري ضيق كانت تمر عبره خُمس إمدادات الطاقة العالمية قبل اندلاع الحرب، يمثل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب التي اندلعت قبل تسعة أشهر.

ووفقا لثلاثة مصادر مطلعة، هاجمت إيران أنظمة الملاحة البحرية في جزيرة ديدمار ⁠العمانية الواقعة في المضيق الأسبوع الماضي.

ولم تقدم المصادر الثلاثة تقييما للأضرار، ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق على نحو مستقل مما إذا كانت الهجمات تسببت في تدمير أي أنظمة ملاحة.

وأظهرت الهجمات قدرة طهران على استهداف البنية التحتية المستخدمة لاستعادة تدفقات النفط في الخليج، في الوقت الذي يستكشف فيه المصدرون ⁠طرقا بديلة لإيصال الشحنات إلى المشترين، مثل عمليات النقل من سفينة إلى سفينة قبالة سواحل سلطنة عمان والإمارات، بينما يساعد الجيش الأمريكي السفن التجارية العابرة للمضيق.

وعقدت عمان وإيران في السابق محادثات متقطعة ⁠بشأن تنظيم حركة الملاحة في المضيق، كان آخرها في أغسطس. وقبل اندلاع الحرب، كانت السفن تمر بحرية عبر المضيق، الذي يقع في المياه الإقليمية لكلا البلدين، لكنه ⁠يعتبر عموما ممرا مائيا دوليا.

وهدد تعطل حركة الملاحة البحرية إمدادات النفط وأثار أزمة اقتصادية عالمية، في حين يستمر اتساع رقعة الحرب لتشمل أجزاء أخرى من الشرق الأوسط.