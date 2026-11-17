قالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان إن سلطنة عمان وإيران ناقشتا اليوم الثلاثاء ‌سبل حماية الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة الملاحة والتجارة الدولية، إلى جانب "إعادة تنشيط مسارات الحوار والتفاوض" لمنع التصعيد.

وجرت المحادثات خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، إلى سلطنة عُمان، التي تطل على الساحل الجنوبي لمضيق هرمز وتلعب دور الوساطة في الأزمة التي اندلعت عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد الهجمات على ناقلات النفط ‌في ⁠المضيق، مع استمرار طهران في عرقلة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي، بينما تفرض واشنطن حصارا بحريا على إيران ردا على ⁠ذلك.

وفي يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فيما أرسل البيت الأبيض نص الاتفاق إلى الكونجرس في اليوم التالي.

لكن الاتفاق تعثر لاحقا وسط خلافات بشأن تنفيذه والملاحة في مضيق هرمز، وتجددت المواجهات خلال يوليو الماضي.

ولا يزال مضيق هرمز، وهو ممر بحري ضيق كانت تمر عبره خُمس إمدادات الطاقة العالمية ⁠قبل اندلاع الحرب، يمثل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الرامية إلى إنهاء ⁠الحرب الأمريكية الإيرانية المستمرة منذ تسعة أشهر، والتي لم تشهد انفراجة حتى الآن.