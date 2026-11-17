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أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، الاستحواذ على طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "MQM-170" في حالة سليمة، جنوبي جزيرة قشم.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن قواته تمكنت خلال ساعات الليل من الاستحواذ على الطائرة المسيّرة الأمريكية وهي في حالة سليمة، إثر عملية "حرب إلكترونية" نُفذت جنوبي جزيرة قشم.

وأضاف البيان أن الطائرة المسيّرة التي جرى الاستحواذ عليها هي تاسع طائرة مسيّرة أمريكية من هذا الطراز يجري الاستحواذ عليها منذ اندلاع الحرب.

ولم يصدر عن الجانب الأمريكي تعليق فوري على إعلان الحرس الثوري الإيراني.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا ضد إيران، فيما ردت طهران بهجمات على إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في دول بالمنطقة.

وفي 18 يونيو الماضي، توصلت واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم بوساطة باكستانية وقطرية، لكن تنفيذها تعثر في ظل خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز.

وتجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو الماضي، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع.