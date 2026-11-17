تقدم النائب علاء عبدالغني، عضو مجلس النواب عن مركز أسيوط، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزير الصناعة، ينتقد فيه سوء حالة المصنع في التعامل مع العمال وضياع حقوقهم، مطالبا بوضع آليات تتضمن حقوق العمال داخل مصنع السماد عند التعرض لأي حوادث تتعلق بحياتهم.

جاء ذلك في أعقاب مصرع عامل بمصنع السماد بقرية منقباد في محافظة أسيوط، أثناء تواجده بالعمل داخل المصنع.

كان اللواء حازم زين، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من اللواء محمد عزت، مدير المباحث، يفيد بوفاة العامل "زياد ح."، 26 سنة، إثر حادث داخل مصنع السماد بمنقباد.

فور البلاغ، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين من تحريات المقدم أحمد عاصم حمزة، رئيس مباحث مركز أسيوط، ومعاونه الرائد أحمد عبدالمقصود، أن العامل المتوفى يعمل على إحدى ماكينات الطحن لإنتاج السماد بالمصنع.

وأشارت التحريات إلى أن وسائل الأمان بدائية ولا تتفق مع حماية العامل الذي يعمل داخل المصنع.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وبإخطار النيابة العامة انتقل المستشار حسين أحمد قدري، وكيل نيابة المركز، بإشراف المستشار مصطفى رسمي، رئيس النيابة، لمعاينة الجثمان، وقرر التصريح بالدفن، وإجراء تحريات المباحث، وسؤال شهود الواقعة ومسئولي المصنع.

وطالب عدد من العاملين وأعضاء نقابة العاملين بالمصنع، في اعتصام لهم بالمصنع، بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ورئيس النقابة العامة للعاملين بشركة السماد، لوضع حلول لتأمين حياة العمال وتفعيل وسائل أمان تتفق مع خطورة العمل داخل المصنع، موضحين أنه كل شهر تتكرر الحوادث داخل المصنع، ما نتج عنه إصابات ووفيات، وعدم إعطاء المتضررين حقوقهم، على حد وصفهم.