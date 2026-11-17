أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عقد اجتماع مع الجانب الإيراني، اليوم الثلاثاء، لتبادل وجهات النظر بشأن المقترحات المطروحة، ومناقشة أوجه الخلاف بين الأطراف المعنية.

وقال الأنصاري، في تصريحات نقلتها شاشة «تلفزيون العربي»، إن الوساطة مستمرة، وإن الدوحة تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد من شأنه التأثير سلبًا على مسار المفاوضات.

وحذر المتحدث باسم الخارجية القطرية من استمرار حالة «اللا سلم واللا حرب»، مؤكدًا أنها لا تخدم مصالح أي طرف، وتهدد أمن منطقة الخليج واستقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

وتتواصل جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان بين الولايات المتحدة وإيران لاحتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهم ينهي الصراع، وسط انتظار الوسطاء رد واشنطن على المقترح الإيراني الأخير، واستمرار الخلاف بشأن شروط الاتفاق.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار، خلال إيجاز صحفي عقب اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي في إسلام آباد، الاثنين، استمرار بلاده في مساعي تقريب وجهات النظر، مشددًا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات ومنع التصعيد.

من جهته، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لا يزال ممكنًا، شريطة قبول واشنطن الشروط الإيرانية السبعة.

وتشمل الشروط التي طرحتها طهران في مقترح منقح قدمته الشهر الماضي لإعادة فتح مضيق هرمز، رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وإلغاء العقوبات، ووقف الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، إلى جانب دفع تعويضات عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وتقديم ضمانات أمنية، والاعتراف بإدارة إيرانية عُمانية مشتركة لمضيق هرمز.

وبحسب المقترح الإيراني، يمكن إعادة فتح الممر الملاحي خلال يومين من بدء تنفيذ هذه الشروط، أو معظمها. غير أن الموقف الأمريكي لم يتضمن حتى الآن قبولًا بهذه المطالب، مع استمرار الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية المفروضة على طهران.