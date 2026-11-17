أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن سفينتين وصفتهما بـ«المخالفتين» تعرضتا لانفجارات وحرائق شديدة للغاية، إثر اصطدامهما بـ«ألغام بحرية» في مضيق هرمز.

وأوضح الحرس الثوري، الثلاثاء، أن إحدى السفينتين ناقلة نفط عملاقة تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، فيما كانت السفينة الأخرى محمّلة بالغاز المسال.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، بتلقي بلاغات عن تعرض ناقلة نفط لهجوم على بعد 7 أميال بحرية شمال ميناء خصب في سلطنة عُمان، أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الهجوم أسفر عن تعطل السفينة واندلاع حريق في غرفة المحركات، مشيرة إلى تلقيها بلاغًا آخر من جهة معنية بالأمن البحري يفيد بتعرض السفينة لهجوم ثانٍ، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأكدت الهيئة، أن سلامة أفراد الطاقم لا تزال غير معروفة، كما لم تتضح بعد حصيلة الأضرار المادية أو حجم التأثير البيئي الناجم عن الواقعة.

ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر أثناء عبور مضيق هرمز، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، لحين استكمال السلطات تحقيقاتها بشأن الحادث.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية في الشرق الأوسط أواخر فبراير 2026، فرضت طهران قيودًا مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال. وتستهدف بانتظام السفن التي تحاول عبوره من دون إذنها.

وردًا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية، وساعدت ناقلات النفط على عبور المضيق الذي كان يمر عبره عادة قبل الحرب نحو خُمس النفط العالمي.