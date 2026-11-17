أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم الثلاثاء، قبل أن تحقق أهدافها.

وأكدت القيادة العامة في بيان، صباح الثلاثاء، أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وفجر اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بطائرات مسيّرة منظومة رادار تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، ردًا على ما وصفه باستمرار انتهاك الطائرات المسيّرة الأمريكية للأجواء الإيرانية.

وأوضح في بيان، أن الهجوم يأتي في إطار التصدي للتحركات الأمريكية في المنطقة، مشيرًا إلى عمليات سابقة نفذها لاعتراض وإسقاط والاستيلاء على طائرات مسيّرة أمريكية من طرازَي «MQ» و«MQM-170».

وحذّر الحرس الثوري من أن «استمرار انتهاك المجال الجوي الإيراني واستخدام القواعد العسكرية في المنطقة لتنفيذ عمليات ضد طهران لن يمرّا دون رد»، محمّلًا قادة الجيش الأمريكي مسئولية تداعيات هذه التحركات.

وكانت وكالة «فرانس برس» قد أفادت بسماع دوي انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة، الثلاثاء، بعد وقت قصير من إرسال وزارة الداخلية تحذيرًا عبر الهواتف من «وجود خطر»، دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، وتجنب استخدام الطرق الرئيسية إلا عند الضرورة، حفاظًا على السلامة العامة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين البحرين وإيران، على خلفية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع في المملكة خلال المواجهة الإقليمية المستمرة منذ مطلع عام 2026، من بينها محيط مقر الأسطول الخامس الأمريكي والمطار ومحطة لتحلية المياه.

وكان الحرس الثوري قد أعلن، الأحد، استهداف رادار تابع لمنظومة دفاع جوي أمريكية في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين، باستخدام ست طائرات مسيّرة، مؤكدًا إصابة الهدف.

في المقابل، أعلن التلفزيون البحريني الرسمي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت مسيّرات إيرانية، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إسقاط طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه البحرين، نافية وقوع إصابات أو أضرار، ومكذّبة إعلان الحرس الثوري تدمير الرادار الأمريكي.

وأدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجمات الإيرانية، مؤكدة رفض تحويل أراضي المملكة إلى ساحة «لتصفية الحسابات» كما أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، هذه الهجمات خلال اتصال هاتفي بنظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، مؤكدًا التزام واشنطن بأمن البحرين وشركائها في الخليج.