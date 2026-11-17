أكد قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، أهمية مواصلة التواصل وتعزيز الثقة المتبادلة والتنسيق بين طهران وإسلام آباد، بما يسهم في دعم السلام والاستقرار الإقليمي.

وبحسب ما نشرته وكالة «إرنا»، ذكرت العلاقات العامة للجيش الباكستاني، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن المشير عاصم منير التقى، أمس الاثنين، وفدًا إيرانيًا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مدينة راولبندي.

وأوضح البيان أن قائد الجيش الباكستاني شدد خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وضرورة مواصلة المشاورات والتفاعلات الثنائية، وتعزيز التنسيق المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يدعم جهود ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

ووصل عراقجي مساء أمس الأول الأحد، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد على رأس وفد سياسي واقتصادي، للمشاركة في الاجتماع الثلاثين لوزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي «إيكو».

وعقد وزير الخارجية الإيراني سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة وكبار المسئولين الباكستانيين على هامش الاجتماع.

وتؤدي باكستان دور وساطة رئيسيا بين الولايات المتحدة وإيران. وأسفرت جهود الوساطة السابقة التي بذلتها ⁠عن اتفاق مؤقت تم توقيعه في يونيو، إلا أن مذكرة ⁠إسلام آباد سرعان ما انهارت وسط تجدد الأعمال ⁠القتالية بين واشنطن وطهران.