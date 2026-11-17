استُشهدت فلسطينية وأصيب 10 آخرون، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين؛ برصاص مستوطنين إسرائيليين خلال هجوم على قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية باستشهاد الفلسطينية فضة فهيدات (60 عاما)، جراء إطلاق مستوطنين الرصاص عليها، وإصابة 10 فلسطينيين آخرين بجروح متفاوتة.

وأضافت المصادر أن مستوطنين هاجموا منازل فلسطينية في القرية، وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت أن إطلاق النار جاء بعد نحو أسبوعين من استيلاء مستوطنين على 8 منازل في القرية، في 4 نوفمبر الجاري، ومواصلة وجودهم داخل المنازل.

وفي أغسطس الماضي، وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية بأنهم "إرهابيون"، محذرا من أن هذه الممارسات تلحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل.

وفي يونيو الماضي، حذر 14 مقررا أمميا من أن التصاعد الحاد في وتيرة "إرهاب المستوطنين"، بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.

وبالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، صعَد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا و746 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.