- مدير المنظمة قال إن هطول الأمطار لبضعة أيام فقط في غزة أدى إلى غمر مخيمات النازحين بالمياه

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن طفلاً رضيعاً يبلغ من العمر 8 أشهر توفي في قطاع غزة الأسبوع الماضي بسبب البرد، وأكد أنه "يجب ألا يموت أي طفل بسبب البرد، لا سيما أن فصل الشتاء لم يبدأ فعلياً بعد".

جاء ذلك في تدوينة له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الاثنين، تناول فيها الأوضاع في قطاع غزة، الذي لا يزال يتعرض لهجمات وحصار من جانب إسرائيل رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ أكتوبر 2025.

وأشار جيبريسوس إلى وفاة رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر في غزة الأسبوع الماضي، نتيجة انخفاض حرارة الجسم.

وتابع قائلاً: "ظللت أفكر طوال عطلة نهاية الأسبوع في هذا الخبر المفجع. يجب ألا يموت أي طفل بسبب البرد، لا سيما أن فصل الشتاء لم يبدأ فعلياً بعد".

وأوضح أن هطول الأمطار لبضعة أيام فقط في غزة أدى إلى غمر مخيمات النازحين بالمياه، وجعل الخيام غير صالحة للاستخدام، وترك العائلات عرضة للبرد دون حماية.

وقال جيبريسوس إن "نحو 950 ألف نازح يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات، بينهم 400 ألف يواجهون مخاطر مرتفعة للغاية".

وشدد على أن الخيام تمثل الملاذ الوحيد المتبقي للعائلات في كثير من الأحيان، وأن فقدانها يعني ترك تلك العائلات مكشوفة تماماً أمام البرد والمياه الملوثة والأمراض.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها مستعدون لإيصال المساعدات.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة رضيع فلسطيني جراء انخفاض حاد بدرجة حرارة جسمه، وسط تفاقم معاناة النازحين في الخيام ومراكز الإيواء.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الرضيع كنان أحمد أرقيق توفي الخميس "نتيجة الانخفاض الحاد في درجة حرارة الجسم، في أول حالة وفاة تُسجّل بسبب البرد خلال فصل الشتاء الحالي".

ولا تزال احتياجات الإيواء والإعمار تفوق المساعدات المتاحة في قطاع غزة، وسط القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال مواد البناء والمستلزمات الإنسانية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وتمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 2.15 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

ومنذ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.