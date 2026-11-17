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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للبرازيل، تشكيل المنتخب لمواجهة سنغافورة في تجربة ودية جديدة للسيليساو خلال العطلة الدولية الحالية.

ويسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق نتيجة إيجابية بعدما خسر ودية اليابان الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويقود فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد تشكيل البرازيل في هذه المواجهة التي تجرى ظهر اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي التشكيل:-

حراسة المرمى: لوكاس بيري

الدفاع: فانديرسون جابرييل مجاليس – دوجلاس سانتوس – جوناثان جيسوس

الوسط: بورنو جيمارايش – جواو جوميز - إستيفانو

الهجوم: إندريك – فينيسيوس – ريان

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: بينتو – بيدرو موريسكو – أرثر دياز – كاريوس أوجوستو – جاير – فيتور رييس – ويسيلي – أندريه – أندري سانتوس – ماريون جوميز – جابرييل بونتيمبو – ألان – أليسون سانتانا.