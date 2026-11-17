أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 1441 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 16 نوفمبر الجاري وحتى الساعة 08:00 بتوقيت موسكو صباح اليوم الثلاثاء، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 1441 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان، إلى إسقاط الطائرات المسيرة "فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وفولجوجراد وفورونيج وفلاديمير وكالوجا وكورسك، وليبيتسك ونوفغورود وأوريول وروستوف وريازان وسامارا، وساراتوف وسمولينسك وتفير وتولا وأوليانوفسك، ومنطقة موسكو، وجمهوريتي باشكورتوستان والقرم، وإقليم كراسنودار، وفوق مياه بحري آزوف والأسود".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.