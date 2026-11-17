أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 301 مليون جنيه لصالح شركة كليڤر للتمويل الاستهلاكي(Klivvr).

ويمثل هذا الإصدار أول عملية توريق للشركة، وذلك ضمن برنامجها الأوسع للتوريق بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه.

وأُسْنِدَت عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، والتي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص(SPV) لهذا الإصدار. وتم طرح الإصدار، الذي تبلغ مدته 13 شهراً، إلى شريحة واحدة حصلت على تصنيف ائتماني A-.

ويمثل هذا الإصدار محطة مهمة في استراتيجية كليڤر للتمويل الاستهلاكي لتنويع مصادر التمويل، من خلال الاستفادة من سوق أدوات الدين في مصر عبر حلول تمويلية منظمة. وتواصل صفقات التوريق دورها كإحدى الآليات التمويلية الرئيسية لشركات التمويل الاستهلاكي، حيث تتيح لها الاستفادة من السيولة النقدية الكامنة في محافظها القائمة من المستحقات المالية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على التوسع.

وفي هذا السياق، قالت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس: "يسعدنا دعم شركة كليڤر للتمويل الاستهلاكي في إتمام أول إصدار للتوريق لها، والذي يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة التمويلية. ويعكس نجاح هذه الصفقة التزامنا المتواصل بتقديم حلول تمويلية مصممة وفقًا لاحتياجات عملائنا، وتسخير خبراتنا الواسعة في أسواق الدين المصرية. ونواصل التركيز على دعم الشركات في تنويع مصادر تمويلها والاستفادة من الفرص التمويلية المستدامة".

ومن جانبه، قال نيلز باختلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كليڤر: "يمثل أول إصدار للتوريق محطة فارقة في مسيرة نمو كليڤر، حيث يدعم انتقالنا إلى مرحلة جديدة من النمو تتسم بمرونة أكبر وكفاءة أعلى في إدارة رأس المال. كما يعكس حصول الشريحة الأولى ضمن برنامج التوريق الأوسع بقيمة 8 مليارات جنيه على تصنيف ائتماني A- مدى قوة ومرونة محفظتنا التمويلية وكفاءة إطار إدارة المخاطر لدينا. يساهم تنويع مصادر التمويل من خلال أسواق الدين في تعزيز قدراتنا التمويلية، بما يتيح لنا تسريع وتيرة الابتكار في منتجاتنا وتوسيع نطاق حلولنا التمويلية، بما يدعم جهودنا لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء في مختلف أنحاء مصر، وذلك بدعم من ثقة نخبة من المؤسسات المالية الرائدة".

وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الاكتتاب، وضامن التغطية، والمرتب للصفقة. بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب، وتولت شركة مرعي وفايز ودرديري وشركاه للمحاماة دور المستشار القانوني للإصدار، فيما قامت شركة KPMG بدور مراقب الحسابات.