نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشور على منصة «إكس» اليوم الثلاثاء، تقريرا لشبكة «سي.إن.إن»، ذكر أن طهران تخطط لتفجير قنبلة قذرة في واشنطن، وقال إن الاتهامات «لا أساس لها».

وكشفت شبكة «سي إن إن»، نقلًا عن سبعة مسئولين أمريكيين، أن هنالك معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إيران تضع خططًا محتملة لاستهداف مسئولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب، باستخدام «قنبلة قذرة» أو سلاح كيميائي في العاصمة واشنطن.

وتتضمن الخطط، وفق مصدرين مطلعين، مواقع وأهدافًا محددة، ما دفع المسئولين الأمريكيين إلى عقد اجتماعات خلال الأسبوع الماضي لبحث سبل التصدي للتهديد المحتمل.

غير أن المصادر أكدت أن المعلومات لا تشير بالضرورة إلى هجوم وشيك، إذ لا يوجد أدلة حتى الآن تدلّ على أن طهران قررت استخدام هذا النوع من الأسلحة، أو إذا ما كانت قادرة عليه.

وتُعرف «القنبلة القذرة» بأنها عبوة ناسفة تقليدية تحتوي على مواد مشعة، يمكن أن يؤدي انفجارها إلى انتشار التلوث الإشعاعي. ويشير خبراء إلى أن معظم الإصابات المباشرة الناجمة عنها يُرجح أن تنتج عن الانفجار نفسه، لا عن الإشعاع.

وفي حين أكد البيت الأبيض أنه لا توجد حاليًا تهديدات معتبرة داخل الأراضي الأمريكية، يرى مسئولون أمريكيون أن المعلومات الجديدة تعكس استعدادًا إيرانيًا للتصعيد، في ظل استمرار الضربات العسكرية الأمريكية والحصار الاقتصادي المفروض على إيران.

ونقلت الشبكة عن أحد المصادر قوله: «يبقى مدى توفر العناصر البشرية اللازمة لديهم لتنفيذ مثل هذه العمليات أمرًا محل نقاش».

وأفاد التقرير بأن الاستخبارات الأمريكية رصدت أحاديث إيرانية عن تخزين مواد تُستخدم في صنع القنابل داخل الولايات المتحدة. وبينما ينقسم المسئولون الأمريكيون بشأن مصداقية هذه المعلومات، يعتقد بعضهم أن طهران ربما خزّنت بالفعل مواد مشعة أو كيميائية على الأراضي الأمريكية.