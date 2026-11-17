يعرض اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر، ضمن عروض السجادة الحمراء بالدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الوثائقي «يوم الغضب: حكايات من طرابلس» للمخرجة رانية الرافعي، في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في تمام الساعة 5:30 مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

«يوم الغضب: حكايات من طرابلس» فيلم وثائقي تبلغ مدته 120 دقيقة، يتناول قصة مدينة وانتفاضاتها؛ فمن الأربعينيات وحتى يومنا هذا، يتتبع الفيلم طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، عبر السنين، متنقلًا بين أجيال وفصائل مختلفة، ليقدم عملًا يفيض بالرقة السياسية.

رانية الرافعي مخرجة لبنانية تتناول أعمالها موضوعات اجتماعية وسياسية. أخرجت العديد من الأفلام الوثائقية التلفزيونية التي تستكشف قضايا معاصرة في لبنان والمنطقة العربية وعلى مستوى العالم. عُرض فيلمها الطويل الأول «74: استعادة لنضال» لأول مرة في مهرجان مارسيليا للأفلام الوثائقية عام 2012، وشارك في مهرجانات بجميع أنحاء العالم.

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.