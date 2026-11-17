واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين والمستهدفين من برامج الدعم الاجتماعي المختلفة خلال شهر أكتوبر 2026 نحو 1625 مستفيدا، بإجمالي مبلغ قدره 17 مليونا و460 ألف جنيه، بحسب بيان الوزارة اليوم.

وفي مجال أعباء المعيشة، بلغ إجمالي ما تم صرفه وما اتُخذت إجراءات صرفه مليون و490 ألف جنيه، استفاد منها 790 مستفيدا، وشملت إعانات الوفاة المقدمة إلى الورثة الشرعيين؛ لمساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة، وإعانات إعالة الأيتام، ومعاشات نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم عن دفعة شهر أكتوبر 2026.

وفي مجال ذوي الهمم، قدمت الوزارة أوجه الدعم المقررة للمستفيدين وأسرهم؛ لمساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة، وتعزيز سبل الرعاية الاجتماعية المقدمة إليهم.

وفي مجال التعليم، قدمت الوزارة أوجه الدعم المخصصة للإسهام في تخفيف الأعباء التعليمية عن المستفيدين وأسرهم.

وفي مجال القرض الحسن، واصلت الوزارة تقديم القروض الحسنة دون أي مصروفات بنكية أو فوائد مصرفية، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة خلال شهر أكتوبر 2026 نحو 15 مليونا و970 ألف جنيه، استفاد منها 835 مقترضا، وشملت قروضا لحالات الزواج الحديث التي لم يمر عليها عام، والحالات المصابة بالأمراض المستعصية.

كما شملت القروض العاملين الذين تبقى لهم عام أو عامان في الخدمة قبل بلوغ سن المعاش، والسيدات، ومن بينهن الأرامل اللاتي يُعِلْن أبناء في مراحل التعليم المختلفة، إلى جانب ذوي الهمم.

وتأتي هذه البرامج ضمن منظومة متكاملة للرعاية الاجتماعية من باب البر، تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، ورعاية الفئات الأولى بالرعاية من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وغير العاملين؛ بما يسهم في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المعيشي والاجتماعي، ودعم قيم الولاء والانتماء والرضا الوظيفي لدى العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، فضلا عن تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.