رفع المستشار هشام بدوي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأثنين الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، أدت ديانا حمزة أبو سحلي، اليمين الدستورية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لتبدأ مهامها البرلمانية خلفًا لوالدتها النائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي، التي وافتها المنية يوم 9 أكتوبر الماضي إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.