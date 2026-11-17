أعلن السنغالي أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب أنجولا تشكيل الفريق لمواجهة جنوب السودان في رابع جولات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وأجرى سيسيه تعديلات عديدة على التشكيل، من بينها الاعتماد بشكل أساسي على شيكو بانزا مهاجم الزمالك، والذي كان قد حل بديلا في المباراة الماضية ضد جنوب السودان أيضا في الجولة الثالثة وسجل هدفا مهما في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ضمن الفوز 2-0.

وفيما يلي تشكيل منتخب أنجولا الواقع بوصافة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب مصر المتصدر:-

حراسة المرمى: هوجو

الدفاع: تو كارنيرو – جاسبار – إيدي أفونسو – بواتو

الوسط: أندرادي – بالبورديا – كيليانو

الهجوم: ميرو – فيرناندينهو – شيكو بانزا.