أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط وصفته بـ«الإرهابي/عملية اغتيال»، كان يستهدف شخصًا في اليونان، مؤكدة تفكيك شبكة قالت إنها مرتبطة بإيران.

وبحسب ما نشرته «فرانس برس»، أفادت الوكالة بأنّها ضبطت «شبكة واسعة» من الوكلاء المرتبطين بالإيراني إدريس جهانغيري موانه، الذي قالت إنه كان يتعاون مع أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية.

وبحسب المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام مقدونية ويونانية، بدأت العمليات الأمنية للكشف عن الشبكة مطلع عام 2026، بالتعاون بين وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية وجهاز الاستخبارات اليوناني وأجهزة شريكة أخرى، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية المقدونية.