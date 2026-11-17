- برنهام قد يسعى إلى العودة للسوق الموحدة أو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي

- جونسون الذي قاد الخروج يهدد بالعودة إلى السياسة إذا فعل

عادت قضية بريكست، أو خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي إلى صدارة الجدل السياسي في المملكة المتحدة، بعد 10 سنوات على الاستفتاء، ففي حين أعلن آندي برنهام، رئيس الوزراء الحالي أن هذا الأمر أضر أكثر مما أفاد، هدد بوريس جونسون، رئيس الحكومة، ومهندس الخروج من التكتل، بالعودة إلى السياسة إذا فعل برنهام أي شيء يدفع للتراجع.



وصوت البريطانيون بأغلبية محدودة للغاية في يوليو من 2016 لخروج البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي، ونفذ جونسون هذا الخروج أو البريكست في يناير من 2020.

وفي خطاب حول السياسة الخارجية، خلال مشاركته في مأدبة عمدة لندن، أمس الاثنين، ذكر بورنهام أنه سيبدأ -عقب قمة كبرى في بروكسل يوم الجمعة - مناقشات جديدة مع الاتحاد الأوروبي حول خيارات "علاقتنا طويلة الأمد".

ومع ذلك، حذّر بورنهام من أن هذه العملية ستستغرق وقتاً، مؤكداً -في ظل مخاوف أبداها بعض أعضاء الحكومة من أن إعادة فتح ملف الانقسامات حول "بريكست" قد تكون خطوة خاطئة- أن "الشعب البريطاني سيكون هو صاحب القرار في كل مرحلة".

ومن المتوقع أن يبدأ بورنهام في طرح خيارات عامة لبناء علاقة أوثق، تشمل الانضمام إلى اتحاد جمركي، أو السوق الموحدة، أو حتى العودة الكاملة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن حزب العمال (حزب الحكومة) لن يتخذ أي إجراء من شأنه تجاوز خطوطه الحمراء قبل الانتخابات العامة المقبلة، في حين يرى بعض المسئولين داخل الحكومة ضرورة "التمهل" قليلاً فيما يخص التراجع عن "بريكست"، بدلاً من المضي قدماً بوتيرة متسارعة، وفق ما ذكرته صحيفة "الجارديان".

في المقابل، صرح جونسون بأن بريطانيا ستؤيد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مجدداً إذا ما دفع آندي بورنهام نحو إجراء تصويت آخر حول هذه القضية.

وحذّر رئيس الوزراء السابق -الذي تزعم حملة "التصويت للمغادرة" (Vote Leave) وقاد المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016- بورنهام من "إهدار فترة ولايته" في الانشغال بملف أوروبا.

وأعرب جونسون، عن خشيته من أن يكون بورنهام يمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في شهر مايو، تركز على العودة إلى التكتل الأوروبي؛ وهو أمر استبعده "داونينغ ستريت" (مقر رئاسة الوزراء) مراراً وتكراراً.

وفي ظل تزايد التكهنات بأن حزب العمال سيسعى إلى التراجع عن "بريكست"، كشفت صحيفة "ذا تلجراف" أن مؤسسي حملة "Leave.EU" -التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- يستعدون لإطلاق حملة جديدة تحت اسم "Enough Official".

لكن جونسون صرّح لصحيفة "ذا تلجراف" قائلاً: "من الجنون جعل قضية بريكست أولوية سياسية".

وأضاف: "سيعرّض نفسه وحزبه للهلاك بسبب هذه النقطة، وعليه تجاوزها؛ لأنه لن ينجح، فالحقيقة هي أن الناس ليسوا أغبياء".

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن بريطانيا ستؤيد "بريكست" مجدداً في صناديق الاقتراع، أجاب: "بالتأكيد".

ولمّح جونسون أيضاً إلى إمكانية عودته إلى المعترك السياسي في حال إجراء استفتاء ثانٍ حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أو الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة حول هذه القضية.

وقال: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يسعدهم طرح النقاط التي أشرت إليها، لكنني بالطبع سأطرح تلك النقاط بنفسي".

ومن المقرر أن يسافر بورنهام، يوم الجمعة، إلى بروكسل لحضور قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف إبرام اتفاق لتعزيز العلاقات مع التكتل.

وسيُشكّل هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى "إعادة ضبط" العلاقات، انطلاقة لاتفاق جديد في قطاع الأغذية والمشروبات، ستلتزم بموجبه بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمعايير النباتية والحيوانية.

كما يُتوقع أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق يسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً بالعيش والعمل والدراسة في المملكة المتحدة، مع منح الشباب البريطانيين الحق في القيام بالمثل داخل دول الاتحاد.

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 75 ألفاً و80 ألف مواطن أوروبي قد يتمكنون من القدوم إلى بريطانيا لمدة تصل إلى 3 سنوات بموجب هذا الاتفاق.