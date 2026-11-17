التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صباح اليوم، سلطان عُمان هيثم بن طارق، في إطار زيارته الرسمية إلى السلطنة، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أكد عراقجي، خلال اللقاء، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة، وتكثيف الجهود المشتركة لحماية المصالح والأمن الإقليميين، لافتًا إلى ضرورة اضطلاع دول المنطقة بدور فاعل في دعم الاستقرار.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالتحركات الأمريكية، حيث أطلع عراقجي سلطان عُمان على آخر التطورات، بما في ذلك المبادرة الدبلوماسية الإيرانية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأعرب عراقجي عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في الوساطة، مؤكدًا أن إيران كانت دائمًا جادة في اللجوء إلى الدبلوماسية وتسوية الخلافات عبر الحوار، مع تمسكها باتخاذ قرارات حاسمة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية.

من جهته، أكد السلطان هيثم بن طارق، عمق العلاقات التاريخية والودية بين مسقط وطهران، مثمنًا ما وصفه بالنهج الإيراني المسئول تجاه دعم السلام والاستقرار الإقليميين.

وشدد سلطان عُمان على أهمية استمرار المشاورات والتنسيق بين دول المنطقة، بما يسهم في احتواء التطورات الراهنة ومنع اتساع دائرة التوتر والتصعيد.