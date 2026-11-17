ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المرضى والجرحى الذين أنهوا رحلتهم العلاجية خارج القطاع، الإسراع في استكمال إجراءات عودتهم، لإتاحة الفرصة أمام مرضى آخرين لمغادرة القطاع وتلقي العلاج اللازم، في ظل تزايد أعداد الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن عودتهم باتت بمثابة «طوق نجاة» حقيقي، وشرطًا عمليًا يتيح المجال لخروج دفعات جديدة من الجرحى والمرضى الذين يصارعون الموت في مستشفيات القطاع.

ونوهت أن استمرار تقليص أعداد المرضى والجرحى المسموح لهم بالسفر للعلاج بالخارج، وربط مغادرتهم بأعداد العائدين من مصر بعد انتهاء علاجهم، يفاقم المخاطر التي تهدد حياة آلاف المرضى والحالات الحرجة.

وأوضحت أن عدد المرضى والجرحى الذين سُمح لهم بالسفر، اليوم، بلغ 22 شخصًا، بينهم مرضى ومرافقون، وهو ما اعتبرته غير متناسب مع حجم الاحتياجات الطبية، في ظل وجود أكثر من 21 ألف مريض وجريح ينتظرون الإجلاء الطبي خارج القطاع.

وحمّلت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن تقليص أعداد المغادرين، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع الأعداد المتفق عليها ضمن بنود وقف إطلاق النار، والتي تنص على السماح بمغادرة 150 مريضًا وجريحًا خلال خمسة أيام أسبوعيًا.

وحذرت من أن ربط سفر الحالات المرضية الطارئة بعودة مرضى آخرين من الخارج يفرغ الترتيبات الإنسانية من مضمونها، ويؤدي إلى تعطيل إجلاء الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

كما دعت الوسطاء والمنظمات الصحية الدولية إلى التدخل الفوري لضمان تنفيذ البروتوكول الإنساني كاملًا، وتأمين ممر آمن ومستدام لنقل المرضى والجرحى لتلقي العلاج خارج القطاع، بعيدًا عن القيود والعراقيل.

وأكدت الوزارة أن استمرار تأخر عمليات الإجلاء يهدد حياة مئات المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية عاجلة غير متاحة داخل مستشفيات غزة، مطالبة بتحرك سريع لتسهيل سفرهم وإنقاذ حياتهم.