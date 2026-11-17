ناقشت لجنة التزيين والجمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، آليات تطوير التعليم الفني وتوفير كوادر مدربة تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب استعراض برامج التأمين والرعاية الطبية المقدمة لمنتسبي الغرفة وأسرهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة وليد محمد عبدالحميد، وباستضافة غادة السيد، الموجه العام للتجميل بالتعليم الفني، في إطار جهود الغرفة، برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارته، لتعزيز الخدمات المقدمة للمنتسبين وربط منظومة التعليم والتدريب باحتياجات القطاعات المهنية والتجارية.

واستعرضت غادة السيد، خلال الاجتماع، منظومة التعليم المزدوج التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي الحالي، موضحة المناهج والتخصصات المتاحة وشروط الالتحاق وآليات الدراسة والتدريب، ودورها في إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتطبيقية المطلوبة في سوق العمل.

وأوضحت أن النظام يتيح للطلاب الحصول على شهادتين، الأولى معتمدة من وزارة التربية والتعليم، والثانية معتمدة من سوق العمل، بما يدعم فرصهم المهنية ويسهم في تأهيلهم لممارسة المهنة وفقا لمتطلبات سوق العمل ومعايير الاعتماد المهني.

كما تناول الاجتماع دور المنحة الألمانية المقدمة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في دعم المبادرة، من خلال المساهمة في تطوير عدد من المدارس الفنية للبنين والبنات على مستوى الجمهورية، والارتقاء بمستوى التدريب العملي والتطبيقي، بما يعزز التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية التوسع في تطبيق منظومة التعليم المزدوج، باعتبارها أحد المسارات الداعمة لمواجهة نقص العمالة الفنية المدربة بقطاع التزيين والجمال، وتوفير كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المهنية اللازمة، فضلا عن الحد من تسرب العمالة وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل المنشآت العاملة بالقطاع.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع العروض المقدمة من شركتي قناة السويس للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، ضمن برنامج الغرفة لتوفير خدمات تأمينية وطبية لمنتسبيها وأسرهم، حيث تناول العرض أوجه الخدمات والمزايا المتاحة، بما يدعم الحماية الاجتماعية ويعزز فرص الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والتأمينية.

ويأتي الاجتماع ضمن توجه الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لتطوير أداء الشُعب واللجان النوعية، ورصد احتياجات القطاعات المختلفة والعمل على معالجة التحديات التي تواجهها، بالتوازي مع التوسع في تقديم الخدمات والمبادرات المباشرة التي تحقق قيمة مضافة للمنتسبين وتدعم تنمية الأعمال ورفع كفاءة سوق العمل.