- إنجي البستاوي: إطلاق المهرجان في اليونان يعزز التبادل الثقافي ويفتح آفاقا لانتشار العروض المصرية

- يوسف صقر يكشف فلسفة تصميم البوستر المستوحاة من جذور المسرح اليوناني

أعلن المخرج مازن الغرباوي إطلاق الدورة الأولى من مهرجان "SITFY Greece"، بالعاصمة اليونانية أثينا، خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2027، في خطوة جديدة تستهدف توسيع الحضور الدولي للمهرجان، وفتح آفاق أرحب للتواصل والتبادل بين التجارب المسرحية المختلفة على الساحة العالمية.

وأوضح الغرباوي، في تصريحات صحفية، أن الدورة الافتتاحية للمهرجان تتضمن مسارا تسابقيا واحدا مخصصا لعروض المونودراما، لتكون هذه التجربة المسرحية محور المنافسة في النسخة الأولى، بما يتيح الفرصة أمام الفنانين والفرق المسرحية لتقديم تجاربهم الإبداعية والتنافس ضمن فعاليات المهرجان.

وأشار إلى أن استمارة المشاركة ستُطرح قريبا عبر الصفحة الرسمية للمهرجان، على أن يتزامن ذلك مع الإعلان عن شروط وآليات التقديم، تمهيدا لاستقبال طلبات المشاركة من العروض الراغبة في خوض منافسات الدورة الأولى.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة إنجي البستاوي، مدير عام مشاريع "SITFY" حول العالم، إن إطلاق مهرجان "SITFY" في اليونان يأتي في إطار استراتيجية المهرجان للتوسع والانتشار في مختلف دول العالم، وترسيخ اسمه باعتباره علامة فنية وثقافية حاضرة في أكثر من دولة، موضحة أن التجربة في اليونان تمثل محطة جديدة ضمن خطة انتشار المهرجان عالميا.

وأضافت أن اختيار اليونان يحمل أهمية خاصة، باعتبارها موطن نشأة المسرح وأحد المنابع الأساسية للفكر الدرامي العالمي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز التبادل الثقافي بين مصر واليونان، وتبادل الخبرات الفنية، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام العروض المسرحية المصرية للوصول إلى الجمهور اليوناني.

وأوضحت إنجي أن العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط مصر واليونان تجعل من وجود المهرجان هناك خطوة مهمة، مؤكدة أن الدراما العالمية تستند في جذورها إلى التراث اليوناني، الذي لا تزال موضوعاته وتيماته حاضرة في المسرح حتى اليوم، مشيرة إلى أنه من غير المنطقي أن يمتد مهرجان "SITFY" إلى دول عديدة حول العالم دون أن تكون له محطة في اليونان، التي تمثل المنبع التاريخي لفن المسرح.

وفي سياق متصل، أطلق المهرجان بوستره الرسمي للدورة الأولى، الذي صممه الفنان يوسف صقر، مستلهما فكرته من جذور المسرح اليوناني، باعتباره المهد الذي انطلقت منه الحركة المسرحية إلى العالم، موضحا أنه حرص على العودة إلى هذه الجذور من خلال تصوير مسرح قديم تتوسطه الأعمدة، وأمامه فنانة منفردة ترفع ذراعيها في تحية للمكان الذي شهد ميلاد هذا الفن.

وأوضح صقر أنه اختار أن يكون الفن قادما من مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، وأن يمثل الماء الطريق الذي يربطها بالمسرح، في إشارة إلى طبيعة المهرجان بوصفه جسرا للتواصل والعبور من شاطئ إلى آخر، لافتا إلى أن تخصيص الدورة الأولى لعروض المونودراما انعكس على فكرة التصميم، التي اعتمدت على ظهور فنانة واحدة في المشهد، تعبيرا عن قدرة الممثل المنفرد على حمل حكاية كاملة فوق خشبة المسرح.

وأضاف أن انتماءه إلى مدينة الإسكندرية يجعله ينظر إلى البحر المتوسط باعتباره مساحة للتواصل وليس حدا فاصلا، مشيرا إلى تعاونه السابق مع عروض مسرحية يونانية، وما لمسه من تقارب إنساني وثقافي مع أصحابها، خاصة في الطباع والدفء وحب الحكاية.

وأكد صقر أن مشاركته في الدورة الأولى من المهرجان تمثل شرفا كبيرا له، وتعكس إيمانه بعمق العلاقة بين الثقافتين المصرية واليونانية، معربا عن تمنياته بنجاح المهرجان وأن تكون هذه الانطلاقة بداية لتعاون مسرحي مستمر بين البلدين.

ويُقام مهرجان "SITFY Greece" بتنظيم وإدارة شركة "Spiti Tis" المسرحية في أثينا، وبدعم من مسرح ديبيلون، وبالتعاون مع مؤسسة "SITFY" المصرية حول العالم.

ويتولى المخرج المصري مازن الغرباوي تأسيس ورئاسة مهرجان "SITFY Greece" باليونان، كأحد المشاريع الجديدة في إطار التعاون الدبلوماسي الثقافي بين البلدين، فيما تتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب المدير العام للمشاريع بمؤسسة "SITFY" العالمية، وتتولى الفنانة اليونانية الدكتورة إيمانويلا كونتوجيورجو منصب المدير الفني للمهرجان، والدكتور حازم القاضي مديرا لمشروع اليونان.