تنطلق يوم 22 نوفمبر الجاري منافسات الدورة المجمعة الأولى من بطولة الجمهورية للبوتشيا، والتي تستضيفها ملاعب المركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، وتستمر حتى 24 نوفمبر، بمشاركة 84 لاعبًا ولاعبة يمثلون مختلف الأندية والهيئات الرياضية.

وتقام بطولة الجمهورية هذا الموسم بنظام الدورات المجمعة، في إطار تنظيم المنافسات المحلية وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين للمشاركة في أجواء تنافسية قوية، حيث تشهد الدورة الأولى مشاركة 54 لاعبًا و30 لاعبة، بإجمالي 84 لاعبًا ولاعبة.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسات يوميًا في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الرابعة عصرًا، وسط استعدادات تنظيمية وفنية من الاتحاد المصري للبوتشيا لتوفير أفضل الأجواء للمشاركين، وضمان خروج البطولة بالصورة التي تليق بتطور اللعبة وانتشارها.

من جانبه، أكد أحمد آدم، رئيس الاتحاد المصري للبوتشيا، أن إقامة بطولة الجمهورية بنظام الدورات المجمعة تأتي ضمن خطة الاتحاد لتطوير المسابقات المحلية، وزيادة فرص الاحتكاك والمنافسة بين اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والهيئات الرياضية.