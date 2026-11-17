كشفت وكالة «رويترز» عن تعرض مؤسسات ومدارس وشركات في أنحاء أوروبا لأكثر من 8 آلاف بلاغ كاذب عن وجود قنابل خلال الشهر الماضي، في حملة واسعة تسببت في إخلاء آلاف المدارس، وتعطيل حركة الطيران، ووقف بث بعض البرامج التلفزيونية مؤقتًا.

وبحسب إحصاء أجرته الوكالة استنادًا إلى إفصاحات مسئولين أوروبيين وتقارير إعلامية وبيانات شركات متخصصة في الأمن السيبراني، استهدفت التهديدات مدارس في المملكة المتحدة وأيرلندا وإيطاليا بصورة رئيسية، إلى جانب مؤسسات إعلامية وشركات طيران ومطارات وجمعيات خيرية وأفراد.

بداية الحملة باستهداف المدارس

وبدأت إحدى موجات التهديدات في 19 أكتوبر الماضي، عندما تلقت نحو 300 مدرسة في أيرلندا الشمالية رسائل إلكترونية تزعم وجود قنابل داخل مبانيها، من بينها مدرسة سانت جون المعمدانية الابتدائية في بلفاست.

وقال مدير المدرسة، كريس دونيلي، لـ«رويترز»، إنه لم يعتقد في البداية أن التهديد جدي، لكنه قرر إبقاء التلاميذ داخل المبنى وتنظيم عمليات تفتيش شاملة لجميع الغرف، مؤكدًا أن التعامل مع أي تهديد من هذا النوع يجب أن يكون جادًا، حتى إذا بدت الرسالة غير موثوقة.

وامتدت الموجة نفسها إلى مدارس في اسكتلندا، فيما رصدت شركات الأمن السيبراني تهديدات مماثلة استهدفت نحو 25 مؤسسة في بلغاريا، معظمها منشآت للرعاية الصحية، إلى جانب منظمات معنية بمكافحة الفساد وحماية المبلغين عن المخالفات.

وأظهرت ثماني رسائل اطلعت عليها «رويترز»، باللغات الإنجليزية والبلغارية والإيطالية، أوجه تشابه في الصياغة، كما حملت بعض الرسائل الموجهة إلى مدارس في أيرلندا الشمالية واسكتلندا ومؤسسات بلغارية عنوان «الموت قريب».

وأشارت التحقيقات إلى إرسال الرسائل عبر أربع حسابات بريد إلكتروني على الأقل، يُشتبه في اختراقها، من بينها حساب مرتبط بطالب دراسات عليا سابق في جامعة دا يه بتايوان.

- موجة جديدة تستهدف الطيران والإعلام

وبعد فترة من الهدوء النسبي، عادت التهديدات مطلع نوفمبر، إذ اضطرت شركة «ويز إير»، في الثاني من الشهر الجاري، إلى تحويل مسار رحلة من لندن إلى صوفيا نحو بودابست، عقب تلقي بلاغ عن وجود قنبلة على متن الطائرة.

وفي اليوم التالي، استُهدفت سبع رحلات جوية أخرى وسفينة سياحية قبالة السواحل اليونانية، قبل أن تتسبب موجة جديدة في الخامس من نوفمبر في اضطراب حركة الطيران بعدد من الدول الأوروبية.

ووفقًا لشركة «إيرناف رادار» المتخصصة في تتبع الرحلات الجوية، تلقت أكثر من 50 رحلة تابعة لنحو 15 شركة طيران تهديدات كاذبة بوجود قنابل خلال الفترة من الثاني إلى السادس من نوفمبر.

واختلفت رسائل نوفمبر عن الموجة الأولى، إذ نُسبت هذه المرة إلى جماعة روسية غامضة مناهضة للمرأة تُعرف باسم «الدولة الذكورية»، غير أن مؤسس الجماعة نفى أي صلة له بالتهديدات.

كما استهدفت الحملة مؤسسات إعلامية في السادس من نوفمبر، من بينها قناة «تي إف 1» الفرنسية، وقناة «نوفا» البلغارية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية، التي اضطرت إلى وقف بعض برامجها مؤقتًا وإخلاء مقرها الرئيسي. وأفادت شركة «بروف بوينت» بأن 12 مؤسسة إعلامية على الأقل تعرضت للاستهداف خلال تلك الموجة.

- 6300 مدرسة إيطالية تتلقى تهديدات

وشهد يوم 11 نوفمبر موجة أوسع من التهديدات، إذ تلقت نحو 6300 مدرسة في إيطاليا بلاغات كاذبة عن وجود قنابل، نُسبت إلى جماعة تحمل اسم «ميسوجينستان»، في إشارة إلى الجماعة الروسية المذكورة.

وأدت التهديدات إلى عمليات إخلاء واسعة، كما أعلنت السلطات استهداف نحو 1000 مدرسة في اسكتلندا و300 مدرسة في أيرلندا الشمالية، وفقًا للبيانات التي أوردتها الوكالة.

وكانت بعض المدارس البريطانية قد تلقت تهديدات خلال الموجة السابقة، من بينها مدرسة سانت جون في بلفاست. وقال مديرها إن التعامل مع الموقف في المرة الثانية كان أكثر هدوءًا، بعدما قررت الإدارة السماح للتلاميذ بالخروج إلى الملعب خلال فترات الاستراحة والغداء، عقب فحصه والتأكد من سلامته.

اشتباه في تدخل أجنبي

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بصورة مستقلة من صدور جميع الرسائل عن جهة واحدة، إلا أن خبراء ومسئولين يرجحون وجود صلة بين معظم الهجمات، استنادًا إلى أوجه التشابه في صياغة الرسائل وأساليب توزيعها.

ولاحظت شركة «مايمكاست» أن موجة نوفمبر استهدفت تقريبًا المدارس الأسكتلندية نفسها التي تلقت تهديدات في أكتوبر، ما يرجح استخدام قوائم الاستهداف ذاتها.

من جانبها، قالت الشرطة الأسكتلندية إنها لا تستبعد وجود ارتباط بين الحوادث، مؤكدة استمرار التحقيقات.

وفي فرنسا، أعلن وزير الداخلية لوران نونيز، وجود مؤشرات واضحة على احتمال تدخل أجنبي، مرجحًا أن تكون روسيا أو دول أخرى وراء بعض التهديدات، مشيرًا إلى أن وكالة الشرطة الأوروبية تعمل على تحديد مصدرها.

ولم يصدر تعليق من وكالة الشرطة الأوروبية أو السفارة الروسية في باريس على استفسارات «رويترز».

وفي سياق متصل، أشار مسئولون أوكرانيون إلى استخدام تهديدات كاذبة بوجود قنابل في هجمات سابقة نُسبت إلى قراصنة روس مشتبه بهم يُعرفون باسم «مجموعة دافنشي». وكانت شركة الأمن السيبراني الفرنسية «إنترينسيك» قد أفادت العام الماضي بأن المجموعة أرسلت تهديدات مماثلة إلى عدد من المؤسسات الحكومية الغربية خلال عام 2024.

واختتم مدير مدرسة سانت جون حديثه بالتأكيد على أن التهديدات الكاذبة لا يمكن تجاهلها، رغم خبرة بلفاست الطويلة مع التفجيرات الحقيقية خلال عقود من الصراع الطائفي، مشيرًا إلى أن احتمال تحول أي تهديد إلى خطر حقيقي يظل حاضرًا في أذهان المسئولين عن حماية التلاميذ.