أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن إدارة سجن الدامون أجبرت أسيرات محجبات على نزع حجابهن، بحجة تحديث البيانات وتصويرهن، واعتدت بالضرب على من رفضن الامتثال.

وأوضح المكتب، في بيان، نقلته شبكة «قدس»، أن إدارة السجن أخرجت الأسيرات من غرفهن واحدة تلو الأخرى إلى الساحة، ثم أدخلتهن بشكل منفرد إلى غرفة مخصصة للتصوير، حيث طُلب من الأسيرات المحجبات خلع حجابهن، وتعرضت الرافضات للضرب لإجبارهن على ذلك.

ونقل المكتب إفادة تفيد باعتداء مدير السجن على الأسيرة (س. ض)، بعدما رفضت التصوير دون حجاب، إذ نزع حجابها بالقوة وصفعها ودفعها إلى غرفة التصوير، وذلك عقب خروجها صباح اليوم نفسه من العزل، الذي استمر ثمانية أيام.

وأكد المكتب أن إجبار الأسيرات على نزع حجابهن والاعتداء عليهن بسبب رفضهن يشكل اعتداء على كرامتهن، محذرا من استخدام الضرب والترهيب لفرض إجراءات مهينة بحقهن.

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لحماية الأسيرات، وفتح تحقيق في الاعتداءات.