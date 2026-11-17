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بحث وزراء خارجية سلطنة عُمان وإيران وأوزبكستان، خلال لقاء ثلاثي عُقد في مسقط اليوم، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين أهمية استئناف حرية الملاحة وضمان العبور الآمن لحركة التجارة الدولية.

وضم اللقاء وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، ووزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العُمانية، تناول الاجتماع آفاق تطوير التعاون بين الدول الثلاث في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، مع التأكيد على أهمية إقامة شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة وتدعم جهود التنمية المستدامة.

كما بحث الوزراء تعزيز التعاون في مجالات النقل والعبور البري والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين الربط بين دول آسيا الوسطى والدول الساحلية في المنطقة، وتسهيل حركة البضائع والاستثمارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي واللوجستي.

وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الوزراء وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة وسبل التعامل معها عبر الحوار والتفاوض والوسائل السلمية، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويعزز الثقة المتبادلة.

وشددوا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتطبيق معايير موحدة في التعامل مع التحديات والقضايا الإقليمية، مؤكدين أهمية استئناف حرية الملاحة وضمان العبور الآمن للتجارة الدولية، بما يشمل حركة الاستيراد والتصدير، دعماً لاستقرار الأسواق وتعزيزاً للتكامل التجاري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الوزراء كذلك أهمية ترسيخ مبادئ حسن الجوار والتعاون المشترك، وتوسيع مجالات التواصل الإنساني والاقتصادي والثقافي، بما يخدم شعوب المنطقة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين دول المنطقة، وتعزيز آليات العمل الجماعي بما يدعم المصالح المشتركة ويرسخ الاستقرار والتنمية والازدهار، في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالحوار السلمي وسيادة الدول.