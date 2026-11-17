يعرض اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر، ضمن عروض السجادة الحمراء بالدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الروائي «ورشة» للمخرج نديم تابت، في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن المسابقة الدولية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

«ورشة» فيلم روائي تبلغ مدته 85 دقيقة، وتدور أحداثه في أحد مواقع البناء، حيث تتصاعد حالة من التوتر بين عمال سوريين وقرويين لبنانيين إثر وقوع أحداث غريبة ومهددة للحياة، مما يدفع طارق، أحد العمال، إلى اليقين بأن الموقع مسكون.

نديم تابت صانع أفلام لبناني ومؤسس مشارك لمهرجان الفيلم اللبناني. درس السينما في جامعة السوربون، وشارك في برمجة مهرجانات دولية مثل أوبرهاوزن وكوتيه كورت. تضم أعماله فيلم «أحد هذه الأيام» الذي عُرض لأول مرة في مهرجان روما السينمائي.

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.