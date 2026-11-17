أدانت شبكة أطباء السودان، الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني واستهدف بلدة «أبوقلب» بمحلية أبو زبد بولاية غرب كردفان، ما أسفر بحسب المعلومات الأولية عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأعربت الشبكة في بيان، اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها إزاء تكرار الهجمات التي تطال المناطق المأهولة بالسكان، وما يترتب عليها من خسائر بشرية وسط المدنيين، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة.

وقالت إن استهداف المناطق المدنية وتعريض حياة السكان للخطر يمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية للمدنيين الذين يدفعون الثمن الأكبر لاستمرار النزاع.

ودعت شبكة أطباء السودان جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنب استهداف التجمعات السكانية، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسئوليات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات.

وأكدت الشبكة استمرار متابعتها للأوضاع الميدانية والتحقق من أي تحديثات تتعلق بأعداد الضحايا والمصابين.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن هجمات الطائرات المسيرة تسببت في نحو 75% من وفيات المدنيين التي جرى توثيقها في السودان خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، في مؤشر على تصاعد خطورة استخدام هذا النوع من الأسلحة في النزاع المستمر بالبلاد.

وأوضح بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 1630 مدنيًا لقوا حتفهم جراء هجمات الطائرات المسيّرة، من بين 2230 حالة وفاة بين المدنيين وثّقتها المفوضية خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية أكتوبر 2026.

وأشار البيان إلى أن المفوضية وثّقت مقتل ما لا يقل عن 1390 مدنيًا خلال النصف الأول من العام، سقط 1254 منهم أثناء العمليات القتالية، فيما قُتل 136 آخرون في عمليات قتل غير مشروعة خارج نطاق المواجهات المباشرة.

وشكّلت هجمات الطائرات المسيّرة أكثر من 80% من إجمالي الضحايا المدنيين الذين وثّقتهم المفوضية خلال تلك الفترة، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1120 مدنيًا، ما يعكس اتساع نطاق الاعتماد عليها في العمليات العسكرية.

وجاء إقليم كردفان في مقدمة المناطق الأكثر تضررًا خلال النصف الأول من العام، إذ سُجل فيه 905 قتلى مدنيين، أي ما يقارب ثلثي إجمالي الضحايا الموثقين، تلاه إقليم دارفور بنحو 382 قتيلًا، فيما سُجلت بقية الحالات في ولايات شرق السودان ووسطه، من بينها ولاية النيل الأبيض التي شهدت مقتل 41 مدنيًا.

ولفتت المفوضية إلى أن تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة أصبح من أبرز سمات الحرب في السودان، إذ أتاح للأطراف المتحاربة تنفيذ هجمات خارج مناطق سيطرتها وخطوط المواجهة، ومواصلة العمليات العسكرية رغم الصعوبات التي تفرضها الأمطار على التحركات البرية.