قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير ​زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، ‌إن أوكرانيا استهدفت جسر القرم، في هجوم بطائرات ​بدون طيار (درونز) وصواريخ ردا ​على ضربات روسية استهدفت بنية تحتية أوكرانية.

وأشار زيلينسكي إلى ​أن الهجوم شكل ​المرحلة السابعة من عملية استمرت ‌عدة ⁠أسابيع، مضيفا أن جهاز الأمن الأوكراني وهيئة الأركان العامة الأوكرانية توليا ​التخطيط ​والتنسيق ⁠للعملية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكر أن القوات الأوكرانية دمرت ​على مراحل منظومات ​دفاع ⁠جوي روسية ورادارات ومعدات حرب إلكترونية وأهدافا أخرى ⁠في ​طريقها إلى ​الجسر.

وفي المقابل، قال حاكم شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، سيرجي أكسيونوف، اليوم الثلاثاء، ‌إن أوكرانيا استهدفت للمرة الثانية خلال يومين جسرا ذي أهمية استراتيجية يربط جنوب روسيا بالمنطقة، في إطار ما وصفته بيانات وزارة ​الدفاع بأنه أكبر هجوم أوكراني بدرونز خلال الحرب.

وأضاف ​أكسيونوف أن شخصين قُتلا في الهجوم على القرم، ​وإن حركة المرور عبر الجسر توقفت.

واستُخدم جسر القرم، وهو جسر للمركبات والسكك الحديدية يبلغ طوله 19 كيلومترا، في السابق طريق إمداد رئيسيا للقوات الروسية في أوكرانيا، ​ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد مشاريع البنية ​التحتية المميزة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه ​جرى إسقاط 1441 درون فوق 22 ​منطقة، متجاوزة ⁠عدد الأمس البالغ 1336 درون، والذي جرى تسجيله بوصفه رقما غير مسبوق.