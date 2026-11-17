- أكثر من 480 ألف أسرة تعيش على مساحة لا تتجاوز 40% من القطاع

- صلاحية الخيمة لا تتجاوز 6 أشهر.. وإعادة الإعمار هي الحل لإنهاء الأزمة

قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية بغزة، إن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع لا يزال أقل من احتياجات السكان، في ظل وجود أكثر من مليوني فلسطيني يمثلون أكثر من 480 ألف أسرة، يعيشون على مساحة لا تتجاوز 40% من إجمالي مساحة قطاع غزة.

وأضاف منصور، خلال برنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي أحمد سمير عبر القناة الأولى، مساء الاثنين، أن مصر تعد الدولة الأكثر إدخالًا للمساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار تدفق القوافل المصرية المحملة بالطرود الغذائية والصحية والبطاطين والفرشات والدقيق.

وأوضح أن اللجنة تواصل توزيع المساعدات الغذائية وتجديد وتركيب الخيام في محافظات القطاع الخمس، بما يشمل المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، مع الاستجابة لاحتياجات المواطنين المتعلقة بإصلاح الخيام واستبدال التالف منها.

- الكرفانات ضرورة ملحة

وأكد منصور أن إدخال الكرفانات والبيوت المتنقلة أصبح ضرورة ملحة للعائلات الفلسطينية، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها داخل الخيام.

وأشار إلى أن صلاحية الخيمة لا تتجاوز نحو 6 أشهر، وبعدها تصبح غير ملائمة للاستخدام، ما يزيد الحاجة إلى حلول أكثر استقرارًا لإيواء الأسر.

- إعادة الإعمار هي الحل

وشدد المتحدث باسم اللجنة المصرية بغزة على أن توفير الكرفانات يخفف جانبًا من معاناة الفلسطينيين، فيما تظل إعادة إعمار القطاع الحل الأساسي لإنهاء أزمة الإيواء بصورة مستدامة.

وأشار إلى استمرار العقبات التي تواجه دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا مواصلة الجهود المصرية وتسيير القوافل الإغاثية إلى مختلف مناطق القطاع.