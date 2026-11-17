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تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء؛ حيث ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت، وأبو ظبي ودبي، بينما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وبورصة السعودية.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على انخفاض في أداء مؤشراتها، بتداولات إجمالية بلغت 9.30 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند 51681.62 نقطة.

وجاء سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 10.02% ليغلق عند 162.06 جنيه، بينما كان سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري الأكثر انخفاضا بنسبة 19.67% ليغلق عند 1.96 جنيه.

بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" على تراجع بنسبة 0.11%، مسجلا 10253 نقطة، وبلغ إجمالي قيم التداولات 3.519 مليار ريال.

وتصدر سهم شركة الإعادة السعودية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.90% ليغلق عند 28.94 ريال، بينما تصدر سهم شركة عناية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.50% ليغلق عند 8.49 ريالات.

السوق الكويتية

ارتفع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.08% عند مستوى 9019 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 73 مليون دينار.

وجاء سهم إيفا في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.6% ليغلق عند 77.6 دينار كويتي، في حين تصدر سهم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.41% ليغلق عند 758 فلسا كويتيا.

بورصة دبي

أغلق سوق دبي المالي على ارتفاع، حيث زاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.57% ليغلق عند 6248.03 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 765 مليون درهم.

وجاء سهم شركة الأغذية المتحدة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.57% ليغلق عند 10.98 درهم، في حين تصدر سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.98% ليغلق عند 3.43 درهم.

بورصة أبو ظبي

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة أبو ظبي بنهاية التعاملات بنسبة 0.91%، ليغلق عند 9771.15 نقطة، بتداولات إجمالية بلغت 1.67 مليار درهم.

وجاء سهم مجموعة أرام في صدارة الأسهم الرابحة بنسبة 6.78% ليغلق عند 2.99 درهم، في حين تصدرت الخليج الاستثمارية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.69% ليغلق عند 4.26 درهم.