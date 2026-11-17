بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في الاحتفالية المقرر إقامتها يوم 18 نوفمبر الجاري في واشنطن، وذلك بمناسبة منح الميدالية الذهبية للكونجرس إلى اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الثلاثاء، تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ تقديرها لقرار الكونجرس المشار إليه، والذي يأتي تقديرًا للإسهامات التاريخية للرئيس الراحل محمد أنور السادات في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، وما جسده من رؤية استراتيجية وشجاعة سياسية أسهمت في تغيير مسار المنطقة.

وثمنت مصر الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب الأمريكي لإتمام هذا التكريم، والذي يمثل «سابقة تاريخية»، باعتبار الرئيس السادات أول رئيس مصري يحصل على الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي.

وتؤكد مصر أن هذا التكريم يعكس تقديرًا لمسيرتها التاريخية الممتدة في صنع ودعم وترسيخ السلام ودعائمه، والتي انعكست في جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ العام الماضي بحضور الرئيس ترامب وعدد كبير من رؤساء وقادة الدول.

ووجّه الكونجرس الأمريكي دعوة رسمية لأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لحضور مراسم تكريم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، خلال حفل تسليم الميدالية الذهبية للكونجرس، تقديرًا لإرثه التاريخي ودوره في خدمة السلام.

وقال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات وعضو مجلس الشيوخ وابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنه وفقًا لنص الدعوة، تُقام مراسم التكريم يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بقاعة التماثيل داخل مبنى الكابيتول الأمريكي بالعاصمة واشنطن.

وأوضح أن تكريم الرئيس الراحل أنور السادات بالميدالية الذهبية للكونجرس يعد مناسبة ذات دلالة تاريخية، تستحضر دوره في تاريخ مصر الحديث وإسهاماته في مسار السلام بالشرق الأوسط.

وأوضح عفت السادات، أن هذا التكريم يحظى بترحيب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن مراسم التكريم من المقرر أن تشهد حضور رئيس الكونجرس الأمريكي وعدد كبير من الساسة والشخصيات الأمريكية، في مشهد يعكس المكانة التي لا يزال يحظى بها اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الولايات المتحدة والعالم.