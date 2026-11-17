أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة، واستنكارها بأشد العبارات، تكرار الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين، منوهة أنها تعد انتهاكًا للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، بما يقوض جهود السلام والمساعي المبذولة لحفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، مساء الثلاثاء، تجدد المملكة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مشددة على أهمية الوقف الفوري لجميع الهجمات الإيرانية السافرة على دول المنطقة، وإتاحة الفرصة أمام الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق السلام وحل الأزمة عبر المفاوضات.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم الثلاثاء، قبل أن تحقق أهدافها.

وأكدت القيادة العامة في بيان، أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وفجر اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بطائرات مسيّرة منظومة رادار تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، ردًا على ما وصفه باستمرار انتهاك الطائرات المسيّرة الأمريكية للأجواء الإيرانية.

وأوضح في بيان، أن الهجوم يأتي في إطار التصدي للتحركات الأمريكية في المنطقة، مشيرًا إلى عمليات سابقة نفذها لاعتراض وإسقاط والاستيلاء على طائرات مسيّرة أمريكية من طرازَي «MQ» و«MQM-170».

وحذّر الحرس الثوري من أن «استمرار انتهاك المجال الجوي الإيراني واستخدام القواعد العسكرية في المنطقة لتنفيذ عمليات ضد طهران لن يمرّا دون رد»، محمّلًا قادة الجيش الأمريكي مسئولية تداعيات هذه التحركات.

وكانت وكالة «فرانس برس» قد أفادت بسماع دوي انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة، الثلاثاء، بعد وقت قصير من إرسال وزارة الداخلية تحذيرًا عبر الهواتف من «وجود خطر»، دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، وتجنب استخدام الطرق الرئيسية إلا عند الضرورة، حفاظًا على السلامة العامة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين البحرين وإيران، على خلفية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع في المملكة خلال المواجهة الإقليمية المستمرة منذ مطلع عام 2026، من بينها محيط مقر الأسطول الخامس الأمريكي والمطار ومحطة لتحلية المياه.