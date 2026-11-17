دوّى انفجار، قبل دقائق، في جزيرة قشم جنوب إيران، حيث سمع السكان صوت الانفجار في المنطقة الواقعة شمال غربي مدينة قشم، بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان في سماء الجزيرة.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية أن طبيعة الانفجار وأسبابه لا تزال مجهولة، مشيرة إلى أن مزيدًا من التفاصيل سيُعلن عنها لاحقًا.

ويأتي ذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، الاستحواذ على طائرة مسيّرة أمريكية من طراز «إم كيو إم-170» في حالة سليمة، جنوبي جزيرة قشم.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن قواته استحوذت على الطائرة خلال ساعات الليل، إثر عملية للحرب الإلكترونية، مضيفًا أنها تاسع طائرة مسيّرة أمريكية من الطراز نفسه يتم الاستحواذ عليها منذ اندلاع الحرب.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي على الإعلان الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير الماضي، حربًا ضد إيران، التي ردت بشن هجمات على إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وفي 18 يونيو الماضي، توصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية وقطرية، إلى مذكرة تفاهم، غير أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز.

وتجددت المواجهات بين الجانبين في يوليو الماضي، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع.