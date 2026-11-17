أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الثلاثاء، "تأمين 10 مديريات من محافظتي تعز ولحج، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 7100 كيلومتر مربع".

وقالت في بيان، إن السيطرة على المديريات تأتي ضمن عملية عسكرية حملت اسم «والله من ورائهم محيط»، زاعمة أن العملية جاءت في إطار الدفاع عن الأراضي اليمنية، وتأمين المناطق التي تنطلق منها الهجمات العسكرية.

وزعمت أن «العملية أسفرت عن دحر وتدمير 12 فرقة عسكرية، تضم في مجموعها 60 لواءً، من القوات التي قال إنها كانت ضمن تحشيدات عسكرية يشرف عليها ضابط سعودي».

وادعت «تدمير وإعطاب واغتنام المئات من الآليات والمدرعات، وعدد كبير من الأسلحة والذخائر والتجهيزات ضمن العملية».

وتتجه المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والميليشيات الحوثية نحو مرحلة جديدة، مع تجدد المعارك في مأرب وصد القوات الحكومية هجومًا حوثيًا في تعز، بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الجنوبية والمشتركة في الساحل الغربي وباب المندب، واستمرار الضربات الجوية على مواقع الميليشيا.

وفي لحج، جنوب اليمن، تعيد القوات الحكومية والجنوبية ترتيب خطوط انتشارها وتعزيز تحصيناتها، عقب الانسحاب من محوري باب المندب وذوباب، وإعادة تمركز القوات في محيط رأس العارة وخور عميرة وجبهات طور الباحة والصبيحة.

وفي تعز، كشفت منظمتان حقوقيتان عن مقتل 85 مدنيًا وإصابة 234 آخرين جراء انتهاكات حوثية خلال 75 يومًا، إلى جانب احتجاز واختطاف 525 مسافرًا عند نقاط التفتيش في يوم واحد، وسط مطالبات دولية بإنهاء الحصار المفروض على المدينة وفتح الطرقات أمام المدنيين.