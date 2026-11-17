دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى التوصل بشكل عاجل إلى حل تفاوضي في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عقب تعرض الجسر الذي شيدته روسيا لربطها بشبه جزيرة القرم لدمار جزئي جراء غارة أوكرانية.

وعلى هامش زيارته لمدينة باكو، عاصمة أذربيجان، قال فاديفول أمام صحفيين اليوم الثلاثاء: "آخر ما نحتاج إليه قبل حلول فصل الشتاء هو مزيد من التصعيد".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن المطلوب حاليا هو "اتخاذ خطوات جريئة للتوصل إلى حل تفاوضي، وآمل أن تتوافر الآن العزيمة اللازمة لذلك لدى جميع الأطراف".

وقال فاديفول: "روسيا هي التي بدأت هذه الحرب بالمخالفة للقانون الدولي، ولذلك عليها أن تتحمل تبعات ذلك أيضا".

ووصف ما حدث بأنه تطور صعب بالنسبة لروسيا، مشيرا إلى أن ما حدث يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عن طريق المفاوضات.

وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع بشكل مؤكد مشاركة ممثلين عن أوروبا في الجولات المقبلة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، التي تتوسط فيها الولايات المتحدة، قال فاديفول إن ذلك يمثل "فهمنا الواضح" للأمر، حتى بعد المحادثات مع المبعوثين الأمريكيين الاثنين (ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر).

وأضاف أن الموقف الأوروبي كان دائما يؤكد أنه لا يمكن التوصل إلى حل لهذا الصراع بدون مشاركة أوروبا.

وتابع: "لذلك نتوقع أن تُعقد الجولات المقبلة من المحادثات، سواء في أبوظبي أو في مكان آخر، بمشاركة أوروبية".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد تنفيذ جيش بلاده هجوما جويا أدى إلى تدمير جزء من الجسر الذي شيدته روسيا لربطها بشبه جزيرة القرم.

ووفقا للسلطات الروسية، توقفت حركة السيارات عبر الجسر، بينما استؤنفت حركة القطارات على الجزء الموازي من الجسر بعد توقف قصير.

ويُعد الجسر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، أحد المشروعات التي يعتز بها دائما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.