قرر حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه"، اللذان يمثلان اليهود المتدينين "الحريديم"، دعم مرشح حزب "الليكود" أوفير كاتس لرئاسة الكنيست، فيما يحظى مرشح "كتلة التغيير" متان كهانا بأغلبية تكفي لانتخابه في جلسة التصويت مساء الثلاثاء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن حزب "يهدوت هتوراه" أعلن دعم كاتس رغم أنه يجري مفاوضات مع "كتلة التغيير" لاستكشاف فرص الانضمام إلى حكومة قد يشكلها زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت.

وأعلن "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، ترشيح كاتس للمنصب قبل ساعات من موعد التصويت.

وعقب الإعلان، قال حزب "شاس" إنه سيدعم ترشيحه، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وتشغل أحزاب "الليكود" و"القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" 53 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

في المقابل، قررت "كتلة التغيير"، التي تضم أحزاب "يشار" و"معا" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيين"، إلى جانب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، دعم كهانا، النائب عن حزب "يشار"، ما يمنحه تأييد 67 نائبا، بينهم 19 نائبا عربيا.

وسبق أن رفض حزب "يهدوت هتوراه" التوصية بتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة.

- عرض مشروط

وجاء ترشيح كاتس غداة رفض كهانا عرضا من نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، لدعم ترشحه مقابل شرطين، بحسب ما أعلنه "الليكود" في بيان بشأن مقدمي العرض، وما ورد في رسالة سموتريتش إلى كهانا.

واشترط سموتريتش، في الرسالة التي نشرها عبر منصة "إكس"، أن يعلن كهانا أن توليه رئاسة الكنيست سيكون مؤقتا حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وأن يتعهد بالاستقالة إذا استلزم تشكيلها تعيين شخص آخر في المنصب.

كما اشترط عليه "التعهد بعدم تعيين أي عضو في منصب نائب رئيس الكنيست إذا كان ينتمي إلى قوائم سياسية لا تصنف حركة حماس منظمة إرهابية"، في إشارة إلى الأحزاب العربية في الكنيست.

وقال كهانا في بيان وصل الأناضول: "أرفض طلبكم الذي يتنافى مع مبادئ العمل الوطني المسئول، وأدعوكم إلى احترام العملية الديمقراطية ونتائجها".

وفي وقت سابق الاثنين، صادقت اللجنة البرلمانية للكنيست على تعيين 9 نواب لرئيسه، بينهم الفلسطينيان أحمد الطيبي ووليد طه.

- جلسة الانتخاب

وكان "الليكود" حاول تأجيل انتخاب رئيس جديد للكنيست لحين تشكيل الحكومة المقبلة، فيما طالب أكثر من 61 نائبا من أحزاب المعارضة اليهودية والعربية، في رسالة إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، بتحديد موعد لجلسة الانتخاب.

وحدد أوحانا، النائب عن "الليكود"، مساء الثلاثاء موعدا للتصويت على انتخاب خلف له، بعدما طلبت "كتلة التغيير" عقد الجلسة قبل عرض الحكومة الجديدة للتصويت.

وتسعى "كتلة التغيير" إلى تولي رئاسة الكنيست لتمرير قوانين جديدة وإلغاء قوانين سُنّت في عهد الحكومة الحالية، فيما يواصل آيزنكوت اتصالاته مع عدة أحزاب لتشكيل حكومة.

وفي 8 نوفمبر الجاري، كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة. وأمامه 28 يوما منذ تكليفه، قابلة للتمديد 14 يوما إضافية.