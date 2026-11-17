حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من المخاطر التي تواجه المدنيين والعاملين في المجال الإنساني جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة، مشيرة إلى تعرض قافلة وقود تابعة لها لخطر جراء غارة جوية استهدفت موقعا بالقرب منها في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي، إن الغارة الإسرائيلية وقعت على مسافة قريبة للغاية من قافلة الوقود الأممية، ما عرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر.

ونقل حق عن مسئولين في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) إعرابهم عن القلق إزاء تعريض موظفي الأمم المتحدة لمخاطر وصفها بغير المقبولة، ولا سيما في ظل استهداف مواقع قريبة من المركبات التي تنقل الوقود.

وأكد المسئول الأممي أن استمرار الهجمات في محيط المناطق السكنية وتحركات العاملين في المجال الإنساني يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المدنيين وفرق الإغاثة العاملة في القطاع.