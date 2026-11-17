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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الأوكرانية استهدفت مصفاة "جازبروم نفتخيم سالافات" في جمهورية باشكورتوستان الروسية، خلال هجوم شنته بطائرات مسيرة الليلة الماضية.

وقالت الهيئة إن الهجوم أسفر عن وقوع انفجارات واندلاع حريق داخل المنشأة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتستهدف أوكرانيا بصورة متكررة البنية التحتية النفطية الروسية، في محاولة لتعطيل إمدادات الوقود وتقليص الإيرادات المتاحة لتمويل الحرب التي تشنها موسكو.

وأعلنت روسيا إسقاط أكثر من 50 طائرة مسيرة بالقرب من منشآت في مدينتي أوفا وسالافات، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء.