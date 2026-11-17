أُصيب البابا ليو الرابع عشر في وجهه بمسبحة طائشة أثناء توديع الحشود له في ختام رحلته إلى أمريكا الجنوبية، لكنه تقبل الحادث بروح مرحة.

وخلال تجوله الأخير في السيارة الباباوية المكشوفة قبل قداس قرب العاصمة البيروفية ليما، أصابت مسبحة صلاة - أُلقى بها واحد من الجمهور- البابا -71 عاما- أسفل عينه اليمنى، حيث أمسك بوجهه كرد فعل للصدمة، لكنه لم يُصب بأذى.

وفي رحلة عودته بالطائرة إلى روما اليوم الثلاثاء، علّق رأس الكنيسة الكاثوليكية على الحادث بقوله مازحا ً: "إن محبة الشعب البيروفي، ومن بينها محبة الشخص الذي أراد ببساطة، وبإيمان كبير، أن يمنحني مسبحة، هي أمر يقطن القلب، وربما في العين أيضاً".

ويستخدم في الكنيسة الكاثوليكية، مصطلح "المسبحة" للدلالة على أمرين مترابطين ، الأول مادي وهو سلسلة خرزات منتهية بصليب وتستخدم لعد الصلوات وتنظيمها والثاني معنوي ويشير إلى نوع محدد من الصلاة التأملية تتلى باستخدام هذه الخرزات .

ووفقاً للسلطات المحلية، حضر القداس نحو 5ر1 مليون شخص على أرضية مطار عسكري قرب العاصمة ليما، ولم يكن ممكناً تحديد الشخص الذي قذف المسبحة.

وعاد البابا إلى روما اليوم الثلاثاء، بعد رحلته التي زار فيها أورجواي والأرجنتين وبيرو.