إبراهيم صابر: حظر إقامة أكشاك جديدة نهائيا.. ومهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع المرخصة تنتهي ديسمبر المقبل

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، انضمام شاغلي أكثر من 461 كشكًا، من إجمالي 2700 كشك مرخص بالعاصمة، إلى منظومة الأكشاك الموحدة الجديدة، بعد تغيير أكشاكهم وفقًا للاشتراطات والمواصفات المعتمدة، في إطار خطة المحافظة لتنظيم أوضاع الأكشاك القائمة وتوحيد شكلها بما يتناسب مع المظهر الحضاري للعاصمة، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين.

وأكد محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية، أن المنظومة الجديدة تقتصر على تنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة القائمة بالفعل، ولن يُسمح بإقامة أكشاك جديدة نهائيًا، حفاظًا على الشكل الحضاري للعاصمة.

ووجه صابر رؤساء الأحياء بمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة والحفاظ على انتظامها، مشددًا على أن الكشك يُعد منحة من المحافظة، وأنه سيتم فرض الانضباط داخل المنظومة، مع إلغاء ترخيص أي كشك لا يلتزم بالاشتراطات المحددة، وعدم تجديد تراخيص الأكشاك المخالفة قبل تنفيذ النموذج الموحد المعتمد.

وأشار إلى أن أكثر من 98% من الأكشاك التي تم تنفيذها حتى الآن جرى تطويرها بمعرفة شاغليها وفقًا للمواصفات الموضوعة، فيما تتولى اللجان المشكلة من المحافظة مراجعة الأعمال والتأكد من الالتزام بالاشتراطات.

وأضاف أن هيئة النظافة والتجميل تعاقدت على تنفيذ 60 كشكًا، جرى تسليم اثنين منها، ويجري العمل حاليًا في تنفيذ 58 كشكًا، موضحًا أن صاحب الترخيص يمكنه تنفيذ النموذج الموحد بمعرفته، أو الاستعانة بالورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه في حالة تنفيذ الكشك من خلال الورش الإنتاجية التابعة للهيئة، يسدد صاحب الترخيص 25% مقدمًا من التكلفة، مع تقسيط باقي القيمة شهريًا على مدار عامين دون فوائد، بينما يحصل من ينفذ النموذج المطور خارج الورش الإنتاجية على خصم 20% من قيمة حق الانتفاع لمدة عام واحد فقط، على أن تتم مراجعة التصميم والتنفيذ من خلال الورش الإنتاجية للتأكد من مطابقته للنموذج المعتمد من المحافظة.

ودعا صابر شاغلي الأكشاك إلى سرعة الانتهاء من تطوير أكشاكهم قبل انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة الممنوحة لتوفيق الأوضاع، والتي تنتهي في ديسمبر المقبل، مؤكدًا أنه لن يتم تجديد ترخيص أي كشك قبل تنفيذ النموذج الموحد، مع الحظر الكامل لتجاوز المساحة المقررة أو إشغال المساحات المحيطة بالكشك.

وكشف عن توجه المحافظة لإدارة منظومة الأكشاك إلكترونيًا من خلال وضع رمز الاستجابة السريع (QR Code) على واجهة كل كشك، بما يتيح للمواطنين والجهات المعنية الاطلاع عبر الهاتف المحمول على بيانات الكشك، والتي تشمل اسم صاحب الترخيص، والشارع والحي، وتاريخ بداية الترخيص وانتهائه، والمتأخرات المستحقة عليه، وغيرها من البيانات.

وأوضح أن واجهة الكشك ستتضمن شعار المحافظة واسم النشاط ورقم الترخيص والرمز الإلكتروني، مع تخصيص مساحة محددة للإعلانات، مشيرًا إلى أن النموذج الموحد سيأتي بمساحتين، الأولى 2×3 أمتار والثانية 3×3 أمتار، وسيضم طفاية حريق وعداد كهرباء، مع تصميم يتناسب مع طبيعة النشاط، وتوفير أماكن مخصصة لثلاجات المشروبات والحلوى وأرفف لعرض المنتجات، بما يمنع التعدي على المساحات المحيطة، إلى جانب دراسة تطبيق زي موحد للبائعين.

وشدد محافظ القاهرة على أن تحديد مواقع الأكشاك سيكون وفقًا لرؤية الحي والقواعد المنظمة، وبما لا يعيق حركة المرور أو يتعارض مع عرض الأرصفة، مؤكدًا أن الأكشاك من أملاك الدولة وتخضع لرسوم الإشغال والتراخيص المنظمة، وأن الالتزام بالمساحة والتصميم المعتمدين شرط أساسي لاستمرار الترخيص، وأن مخالفة الضوابط قد تصل إلى إلغائه.