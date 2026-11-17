- زيان: تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لمواجهة الغياب

واصل صابر عبدالحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدارس، حيث أجرى جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة المنيا التعليمية؛ لمتابعة نسب الحضور والغياب، ومراجعة سجلات شئون الطلاب، والوقوف على مستوى النظافة العامة، ومدى تفعيل المكتبات والأنشطة الطلابية.

جاءت الجولة تنفيذا لتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفي إطار خطة المديرية لتعزيز الانضباط المدرسي والارتقاء بمستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

وشملت الجولة مدارس علي بن أبي طالب بنين الابتدائية، وكفر المنصورة الابتدائية الجديدة، والمنيا الثانوية الرياضية بنات، حيث حرص وكيل الوزارة على متابعة انتظام الدراسة والوقوف على واقع العملية التعليمية داخل كل مدرسة.

وخلال جولته، شدد وكيل الوزارة على ضرورة التعامل الجاد مع ظاهرة الغياب المتكرر، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في رصد الحالات غير المنتظمة، والتواصل المباشر مع أولياء الأمور للتعرف على أسباب الغياب والعمل على معالجتها، بما يضمن عودة الطلاب إلى المدارس وانتظامهم في الدراسة.

كما راجع سجلات شئون الطلاب، مؤكدا أهمية الدقة والمصداقية في تسجيل البيانات وتحديثها بصورة مستمرة، بما يعكس الأعداد الفعلية ومستويات انتظام الطلاب، ويساعد على إحكام المتابعة الإدارية والتعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة المكتبات المدرسية والأنشطة الطلابية، مؤكدا أهمية تفعيل دور المكتبات في تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الأنشطة المختلفة، واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.

كما تابع مستوى النظافة العامة داخل المدارس، ورصد بعض أوجه القصور في عدد من المواقع، موجها بضرورة الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والأفنية والمرافق، وتكثيف المتابعة اليومية، وعدم التهاون في أي مظاهر تؤثر على سلامة الطلاب أو المظهر الحضاري للمدرسة.

وفي مدرسة المنيا الثانوية الرياضية بنات، أجرى وكيل الوزارة حوارا مباشرا مع الطالبات حول نظام البكالوريا المصرية، واستمع إلى استفساراتهن بشأن النظام الجديد، موضحا أهمية الالتزام بالحضور والانتظام في الدراسة، ومحذرا من أن تكرار الغياب قد يؤثر على استيفاء شروط دخول الامتحانات، بما يستوجب حرص الطالبات على متابعة التزاماتهن الدراسية وعدم التفريط في فرصهن التعليمية.

وأكد زيان أن المتابعة الميدانية تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي داخل المدارس، ولا تقتصر على انتظام الحصص الدراسية، وإنما تشمل جميع عناصر المنظومة التعليمية، من حضور الطلاب ودقة السجلات إلى تفعيل الأنشطة والاهتمام بالنظافة العامة، مع سرعة تدارك أوجه القصور ومتابعة تنفيذ التعليمات.

وتأتي الجولة ضمن خطة مديرية التربية والتعليم بالمنيا لمواصلة المرور على المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، وترسيخ الانضباط المدرسي، ومواجهة ظاهرة الغياب، وتحسين البيئة التعليمية، بما يضمن توفير مناخ مناسب للتعلم، ويضع مصلحة الطالب وانتظامه الدراسي في مقدمة الأولويات.