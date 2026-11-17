أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بتعرض موقع «نريمان» للدفاع الجوي في جزيرة قشم لقصف أمريكي، عقب تقارير عن سماع دوي انفجارات ومشاهدة تصاعد الدخان في سماء الجزيرة.

ونقلت وكالة «فارس» عن سكان الجزيرة قولهم إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات متتالية من جهة الشمال الغربي لمدينة قشم، وشاهدوا تصاعد الدخان في سماء الجزيرة.

ونسبت وسائل إعلام إيرانية الانفجارات لاحقًا إلى هجوم أمريكي، مشيرة إلى أن موقع «نريمان» للدفاع الجوي كان هدفًا للقصف، وفق شبكة «سكاي نيوز».

وفي سياق متصل، أعلنت البحرية الإيرانية، الثلاثاء، احتراق ناقلة نفط ثالثة في مضيق هرمز، إثر اصطدامها بلغم بحري، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

وقالت البحرية، في بيان، إن ناقلة نفط يُعتقد أنها انتهكت «قواعد الملاحة البحرية» اصطدمت بلغم بحري شرقي مضيق هرمز.

وزعم البيان أن عدد ناقلات النفط التي اشتعلت فيها النيران إثر اصطدامها بألغام بحرية منذ ساعات الصباح ارتفع إلى ثلاث ناقلات.